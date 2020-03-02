ОИ-2020 предложили провести без зрителей из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет и Всемирная организация здравоохранения рассматривают возможность проведения летней Олимпиады 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Также изучается вариант с переносом Олимпиады из Токио в другой регион, однако шансы на подобное решение очень малы, так как организаторы уже потратили на подготовку к турниру порядка 12 миллиардов долларов, пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Отказ от зрителей на трибунах может стать компромиссным решением — болельщики смогут наблюдать за соревнованиями по телевизору, что позволит сохранить дорогостоящие контракты на трансляцию турнира, отмечают эксперты.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил, что его организация поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио по уже согласованному графику — с 24 июля по 9 августа 2020 года.