НАВЕРХ

ОИ-2020 предложили провести без зрителей из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
125 3
Фото: © International Olympic Committee

Международный олимпийский комитет и Всемирная организация здравоохранения рассматривают возможность проведения летней Олимпиады 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Также изучается вариант с переносом Олимпиады из Токио в другой регион, однако шансы на подобное решение очень малы, так как организаторы уже потратили на подготовку к турниру порядка 12 миллиардов долларов, пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Отказ от зрителей на трибунах может стать компромиссным решением — болельщики смогут наблюдать за соревнованиями по телевизору, что позволит сохранить дорогостоящие контракты на трансляцию турнира, отмечают эксперты.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил, что его организация поддерживает проведение Олимпийских игр в Токио по уже согласованному графику — с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Тема: Распространение китайского вируса
Путин заявил об ударе, нанесенном коронавирусом по экономике
Число пораженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
смотреть все
Спорт #Летние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
•
Наказание за проституцию предложили отменить в России
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
13.02.2020 15:05
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Завершается амнистия капиталов для россиян
•
Наказание за проституцию предложили отменить в России
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ifhbrjd

Приобретенный иммунодефицит у нашей экономики. Нефтяная игла оказалась опасной.

Бухарин

Когда все начиналось, Асад не контролировал и половину территории сейчас не подконтрольной остается лишь...

ANVikulov

они не обманывают а доят россиян 60 руб мобильный банк и 6 руб каждый перевод. Каждый что то переводит...

Saw77

Наши заработанные деньги нам же выдают под проценты..

corrector

втюхивают , их впихивают, ВСУЧИВАЮТ : "Она уже готова, скажите "А" по телефону и она ваша...