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Мальчика с вросшей в колени гречкой отдадут бабушке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мальчик из Омска, которого отчим с матерью в наказание ставили коленями на гречку, за что были приговорены к реальным срокам заключения, возможно, будет жить с бабушкой, которая собирает документы на опеку, сообщается на сайте правительства Омской области.

Отчим восьмилетнего мальчика 35-летний программист Сергей Казаков за малейшие провинности жестоко наказывал ребенка, например, ставил на гречку на несколько часов, бил его. Мать, 27-летняя Алина Юмашева, не возражала. Об издевательствах стало известно после того, как школьник сбежал к соседу по даче. Крупу из ног мальчика удаляли хирурги.

Суд признал родителей виновными по нескольким статьям УК и приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а женщину — к 1,5 года лишения свободы.

Сейчас мальчик находится в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ним работает психолог.

На бабушку ребенка оформляется временная опека, об этом было сказано на встрече главы Омской области Александра Буркова и с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

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