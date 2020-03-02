Мальчика с вросшей в колени гречкой отдадут бабушке

Мальчик из Омска, которого отчим с матерью в наказание ставили коленями на гречку, за что были приговорены к реальным срокам заключения, возможно, будет жить с бабушкой, которая собирает документы на опеку, сообщается на сайте правительства Омской области.

Отчим восьмилетнего мальчика 35-летний программист Сергей Казаков за малейшие провинности жестоко наказывал ребенка, например, ставил на гречку на несколько часов, бил его. Мать, 27-летняя Алина Юмашева, не возражала. Об издевательствах стало известно после того, как школьник сбежал к соседу по даче. Крупу из ног мальчика удаляли хирурги.

Суд признал родителей виновными по нескольким статьям УК и приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а женщину — к 1,5 года лишения свободы.

Сейчас мальчик находится в образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ним работает психолог.

На бабушку ребенка оформляется временная опека, об этом было сказано на встрече главы Омской области Александра Буркова и с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.