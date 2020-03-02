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Первый укус клеща произошел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Клещ укусил жителя Новосибирской области в первые дни марта, сообщила Sibnet.ru представитель регионального Минздрава.

В прошлом году первого клеща сняли с собаки 4 марта. В этом году новосибирца клещ укусил в первые дни марта, данных, где это произошло, нет. Клещи часто просыпаются в регионе с первыми оттепелями и проталинами.

«Начался сезон вакцинации. Минздрав просит, чтобы жители сходили в поликлиники и бесплатно поставили прививку от клещевого энцефалита, это эффективнее, чем после укуса клеща ставить иммуноглобулин», — сказала собеседница. 

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