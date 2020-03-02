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Завершается амнистия капиталов для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Добровольное декларирование физическими лицами зарубежных активов и счетов завершается 2 марта, в понедельник декларацию еще можно представить в любую налоговую инспекцию до 18.00 по местному времени.

Подать декларацию можно в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя, отмечается на сайте налоговой службы. Так называемый третий этап добровольного декларирования проходил с 1 июня 2019 года по 2 марта 2020 года.

Институт амнистии капиталов ввели в России в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках.

В этом случае на гражданина распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Однако гарантии предоставляются на определенных условиях.

«При условии перевода денежных средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрации контролируемых иностранных компаний в специальных административных районах», — отмечается в сообщении.

Два таких специальных административных района создали в 2018 году на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае в рамках мер по возврату российского капитала из офшоров.

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