Подсчитано количество лотерейных миллионеров в 2019 году

Миллионеров в России благодаря выигрышам в лотереи в 2019 году стало больше на 790 человек, говорится в сообщении распространителя государственных лотерей «Столото».

«Всего в 2019 году 790 россиян стали обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей», — отмечается в сообщении агрегатора, который занимается монопольной продажей лотерейных билетов в стране.

Так, рекордные суммы по 500 миллионов рублей в минувшем году получили два жителя России. Этот рекорд в 2020 году «побила» жительница Подмосковья Надежда Бартош, которая выиграла 1 миллиард рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото».

Отмечается, что частота выигрышей напрямую зависит от количества участников в лотереях. Самыми популярными в стране остаются «Русское лото», «Гослото 4 из 20» и «Рапидо», а всего агрегатор распространяет более 30 лотерейных продуктов.