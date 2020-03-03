Фильм дня: «Меняющие реальность»

Триллер «Меняющие реальность» с Мэтом Деймоном в главной роли ставит под сомнение возможность человека выбирать свою судьбу.

Сюжет выстроен вокруг конгрессмена Дэвида Норриса (Деймон). Ему предречено стать президентом, и это даже не его идея, а таинственного Верховного.



Карьера Норриса оказывается под угрозой, когда он встречает балерину Элизу (Эмили Блант). С этом минуты Бюро Корректировки должно соперничать с находчивостью главного героя, а главное с настоящими чувствами.

Режиссер Джордж Нолфи снял научно-фантастический триллер по мотивам рассказа Филипа Дика «Команда корректировки». Экранное воплощение истории оказалось превосходным. Здесь есть все что нужно зрителю: интересный и запутанный сюжет, яркая любовная линия, комичные персонажи, искрометный юмор.

Деймон и Блант показали настоящую химию, от которой мурашки по коже. В фильме зрители увидят ту самую любовь, которая сильнее любых обстоятельств. Рейтинг фильма IMDb: 7.00.