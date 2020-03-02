Новосибирск заметет в начале недели

Снегопады и сильный ветер ожидаются в Новосибирске в начале первой недели марта, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ожидаем возобновление осадков: снега и мокрого снега с порывистым ветром до 15-16 метров в секунду в связи с перемещением волновых возмущений с Урала. Будет изморозь, туманы и дымки», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха ближайшие три дня составит 2-7 градусов мороза ночью, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.