Иркутского чиновника арестовали по подозрению во взятке

Заместителя руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестовали по подозрению во взятке от предпринимателя за выдачу сертификатов на экспорт леса, сообщило областное СУ СК России.

По версии следствия, 28 февраля чиновник получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Подозреваемого задержали, провели осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых специалисты обнаружили кокаин.

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В отношении замруководителя Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии, а также в отношении других должностных лиц возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Судом по ходатайству следствия заместителю руководителя Управления Россельхознадзора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.