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Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Количество выданных кредитных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20% в начале 2020 года из-за борьбы Центробанка с нездоровым ростом потребительского кредитования.

Банки резко ограничили выдачу кредитных карт из-за борьбы Центробанка с нездоровым ростом потребительского кредитования. В начале 2020 года количество выданных карт и их суммарный лимит рухнули более чем на 20%, следует из данных бюро кредитных историй.

Наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий Центробанка, приводит РБК слова вице-президент агентства Moody’s Ольги Ульяновой

При выдаче необеспеченных ссуд банки теперь обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и учитывать его при резервировании активов. Показатель рассчитывается как отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга.

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Кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами. «Карта с одобренным кредитным лимитом не позволяет оперативно следить за ПДН заемщика, а сокращение лимита в случае сложностей у заемщика — более трудоемкий процесс, чем простой отказ в выдаче нового кредита наличными», — пояснила Ульянова.

Снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами (от 300 тысяч и выше), утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он связывает это именно с введением ПДН.

«В формуле расчета ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами», — сказал Волков.

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