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Сибиряки вошли в список самых злостных должников по кредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Одни из самых злостных должников по кредитам живут в Сибири. Бурятия оказалась на 82-м месте из 85 регионов в списке субъектов РФ по доле просроченных кредитов, Забайкалье — на 77-м месте, Тува на 73-м, сообщили аналитики по результатам исследования.

В 2019 году все виды кредитования населения в России росли двузначными темпами, однако быстрее всего росло беззалоговое кредитование, говорится в исследовании РИА Новости.

На фоне высоких темпов роста в последние два года сильно выросла обеспокоенность Центробанка закредитованностью населения. В итоге с 1 октября 2019 года ввели коэффициент предельной долговой нагрузки, в соответствии с которым банки стали менее активно выдавать кредиты заемщикам с высоким уровнем задолженности.

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Лидером по доле простроченной задолженности оказалась Ингушетия. Она находится в конце списка добросовестных плательщиков (85 место). Из сибирских регионов лидируют Бурятия (82 место), Забайкальский край (77 место), Тува ( 73 место).

Республика Алтай и Красноярский край заняли 67 и 66 места соответственно. Кемеровская область — 64, Омская и Иркутская — 61 и 60 места, Новосибирская область заняла 50 место. Самые добросовестные заемщики в Сибири живут в Томской области (20 место).

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