Школьнику не удалось оспорить в суде задолженность перед Сбербанком

Новосибирский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда, отказавшего школьнику в иске о признании сделки со Сбербанком о переводе 100 тысяч рублей недействительной, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

#Деньги Дело школьника и Сбербанка оказалось звеном мошеннической схемы

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита), хотя она этого не предполагает. Незаконное списание денег с «Молодежной» карты оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы, на которой преступники заработали 2,1 миллиона рублей со 110 картами.

Школьники сами отдавали карты и пин-коды мошенникам за денежный бонус, а в итоге оказывались жертвами. Возбуждено уголовное дело.

Задолженность подросток и его родители пытались оспорить в суде. Но Центральный районный суд отказал школьнику в иске о признании сделки с банком о переводе 100 тысяч рублей недействительной, поскольку мальчик сам передал карту и пин-код третьим лицам. Оспорить это решение в Новосибирском областном суде не удалось, он признал первое решение законным.

«Мы готовы идти до Верховного суда. По мнению суда, это проблема родителей, что они не смогли проконтролировать. Но по закону ограничивать права несовершеннолетних на финансовые операции должны не только родители, но и на любые иные лица. То есть банк не должен был допускать такого рода действий», — отметил Зиновьев.