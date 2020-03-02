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Сошедший с рельсов грузовой поезд в Забайкалье парализовал движение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России

Грузовой поезд в Забайкальском крае сошел с рельсов, парализовав движение трех пассажирских поездов дальнего следования, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, в понедельник в 1.25 по местному времени (19.25 мск) на перегоне «Жипхеген–Хилок» Забайкальской железной дороги произошел сход с рельсов 12 вагонов грузового поезда.

Жертв и пострадавших нет. Повреждено около 380 метров железнодорожного полотна, одна опора контактной сети. Проводится проверка. ЧП стало причиной задержки пассажирских поездов дальнего следования №70 Москва – Чита, №69 Чита – Москва, №321 Иркутск – Забайкальск.

Для пассажиров организовано дополнительное питание, а для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены два восстановительных поезда. 

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