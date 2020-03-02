НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Источник:
ТАСС
102 0
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь сертификаты выдавать будут уже при рождении первого ребенка, говорится в документе, опубликованном на официальном портала правовой информации.

Закон предусматривает продление действия программы до 31 декабря 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат. Капитал смогут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Благодаря закону семьи получают возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности: строительство или реконструкцию жилых домов, в том числе на садовых земельных участках, приводит ТАСС слова вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак законно потратить маткапитал в 2020 году?

Согласно закону, срок выдачи сертификата уменьшается с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств материнского капитала — с 30 до 10 дней.

Устанавливается, что право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

Еще по теме
Вступил в силу ГОСТ на раритетные автомобили
Адвокат рассказал об угрозах выселения из собственной квартиры
Депутаты задумали ввести налоговый вычет для авто
Кремль разъяснил порядок юбилейных выплат ветеранам
смотреть все
Жизнь #Законы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
•
ЦБ рассказал, как банки обманывают россиян
•
Вступил в силу ГОСТ на раритетные автомобили
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сошедший с рельсов грузовой поезд в Забайкалье парализовал движение
Сибирь 02.03.2020 10:45
Росгвардия опровергла информацию о закупках наклеек «На Берлин»
Сибирь 02.03.2020 10:11
Хирург предстанет перед судом в Новосибирске за смерть пациентки
Сибирь 02.03.2020 09:43
Нетрезвый гонщик на Porsche убегал на 230 км/ч
Сибирь 01.03.2020 18:08
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18065
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12012
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
6935
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
6111
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
•
ЦБ рассказал, как банки обманывают россиян
•
Вступил в силу ГОСТ на раритетные автомобили
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Теперь уже и коронавирус экономику обрушил! Неожиданно!

xarakire

Теперь есть на что свалить свою некомпетентность

Lava Lava

Вот только заявил что времени на раскачку нет, нужен прорыв) И опять 25)

лачинов

Что поделать если главный партнер ушел на карантин. Торговлишка с иноземцами встала, а другой "экономики"...

Lava Lava

Что ответил Путин на вопрос " как прожить на зарплату в 10800 рублей "? Он ответил что у него зарплата...