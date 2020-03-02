Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь сертификаты выдавать будут уже при рождении первого ребенка, говорится в документе, опубликованном на официальном портала правовой информации.

Закон предусматривает продление действия программы до 31 декабря 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат. Капитал смогут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Благодаря закону семьи получают возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности: строительство или реконструкцию жилых домов, в том числе на садовых земельных участках, приводит ТАСС слова вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.

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Согласно закону, срок выдачи сертификата уменьшается с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств материнского капитала — с 30 до 10 дней.

Устанавливается, что право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.