Росгвардия опровергла информацию о закупках наклеек «На Берлин»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил отменить закупку Росгвардией по Новосибирской области наклеек «На Берлин» за бюджетные средства, ведомство сообщило, что информация о закупке является ложью.

Закупка запчастей для автомобилей на 800 тысяч рублей для нужд Росгвардии Новосибирской области содержала в перечне наклейки «На Берлин» за 436 рублей, по данным «Открытых медиа».

«Дело хорошее, но не за бюджетные средства. Уже обратился к руководству Росгвардии с просьбой отменить конкурс», — написал Хинштейн.

Росгвардия в свою очередь сообщила на официальном сайте, что информация о закупках наклеек «не соответствует действительности и является ложью».