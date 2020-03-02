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Хирург предстанет перед судом в Новосибирске за смерть пациентки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хирург больницы №34 на диагностической операции повредил женщине аорту, она умерла от кровопотери, уголовное дело в отношении врача будет рассматривать Ленинский районный суд Новосибирска, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 19 ноября 2018 года в больницу №34 поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург неправильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось. Без матери осталось двое детей.

Хирургу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска. Врачу грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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