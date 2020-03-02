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Фильм дня: «Глубоководный горизонт»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о страшной техногенной катастрофе — аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе.

История показана глазами нескольких ключевых героев, все они находились на «Глубоководном горизонте» во время взрыва. Инженер Майк Уильямс (Марк Уолберг), начальник платформы Джимм Харрелл (Курт Рассел) и оператор навигационного оборудования Андреа Флейтас (Джина Родригез) проявили себя настоящими героями.

В фильме демонстрируется короткая предыстория трагедии — как ее сотрудники оставили семьи и пошли на злополучную смену, как руководители пренебрегли правилами безопасности ради денег, как обычные работяги погибали ради спасения других. Зрители увидят в красках всю хронику произошедшего.

Режиссером «Глубоководного горизонта» стал Питер Берг. В картине показана не только судьба пострадавших сотрудников платформы, но и близкие, которые пережили много страха за своих родных. В основном эта ответственность легла на актрису Кейт Хадсон, сыгравшей жену главного героя.

Фильм достоин внимания за правдивую и красочную историю трагедии. Он объемно показал судьбы реальных людей, оказавшихся на злополучной платформе, трагедия на которой оказала огромное негативное влияние на мировую экологию.



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