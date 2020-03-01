Вступил в силу ГОСТ на раритетные автомобили

ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» вступил в силу в России, сообщает Росстандарт.

Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных, напоминает Росстандарт.

«Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях», — приводит РИА Новости слова замглавы Росстандарта Алексея Кулешова.

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Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, «с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния».

«Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словам, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством», —отметили в Росстандарте.