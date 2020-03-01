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Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу

Источник:
РИА Новости
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе» из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов.

Конфликт произошел после того, как один из членов жюри, поэт-песенник Симон Осиашвили, раскритиковал участницу шоу, исполнившую песню на английском языке. Осиашвили выразил мнение, что на конкурсе нужно исполнять русские композиции, так как они «более душевные».

Его слова вызвали резкую реакцию Лазарева. «Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека», — «взорвался» Лазарев.

Он заявил, что участница конкурса, спевшая на английском, выступила отлично. «Когда такое происходит у меня на глазах, я просто не могу, я готов рвать и метать, это несправедливо!» — воскликнул Лазарев.

В комментарии к ролику певец отметил, что имеет свою четкую позицию, которую всегда аргументированно отстаивает, несмотря на эмоциональность и излишнюю вспыльчивость.

«Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит. Я против стереотипов, узких шор и предубеждений, я против предвзятости и ярлыков, я против неаргументированного мнения. Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!» — написал он.

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