Нетрезвый гонщик в Кузбассе пытался сбежать на скорости 230 км/ч

Кузбасские полицейские задержали нетрезвого водителя из Новосибирска, который пытался скрыться от них на автомобиле Porsche Cayenne на скорости 230 километров в час, нарушитель гнал по встречке и на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вечером в субботу в ГИБДД по Новокузнецку поступил сигнал, что водитель Porsche Cayenne поставил машину на тротуар и сидит внутри, распивая алкоголь. Инспекторы ДПС выехали на место. Водитель, заметив их, решил сбежать.

Полицейские начали преследование. Водитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 километров в час.

Сотрудники ГИБДД все-таки заблокировали гонщика. За рулем находился 31-летний житель Новосибирска. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он смог только с третьей попытки. Результат алкотестера — 0,665 мг/л (допустимый показатель — 0,3 мг/л). Мужчина вел себя агрессивно, поэтому на него надели наручники.

В общей сложности полицейские составили на лихача 12 административных протоколов: четыре — за выезд на встречную полосу, шесть — за проезд на запрещающий сигнал светофора, по одному — за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав, и за отказ от остановки транспортного средства. Кроме того, в полиции Новокузнецка решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще одного уголовного дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.