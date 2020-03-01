Россияне стали массово покупать на Масленицу необычные продукты

Безглютеновая мука, кокосовое молоко и фермерские продукты оказались наиболее популярными товарами у россиян в преддверии Масленицы в 2020 году, говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon.

«По данным ВЦИОМ, 68% россиян планируют на Масленицу сходить в гости или собрать близких у себя дома; а 78% — готовить блины. Это подтверждают и данные Ozon: с 21 по 27 февраля продажи ингредиентов для приготовления блинов суммарно выросли на 120% относительно среднего значения в 2020 году: муки, яиц, молока, сгущенки, варенья и сметаны», — приводит ТАСС исследование Ozon.

С распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные. Самая популярная мука на Ozon в этом году — безглютеновая — ее продажи 21-27 февраля выросли на 220% относительно прошлого года (в прошлом году она была на девятом месте по популярности), говорится в исследовании.

В основном такую муку покупают жители городов-миллионников, а чаще всего — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Также в топ-3 сортов муки 2020 года входят рисовая и пшеничная.

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Самое популярное молоко в 2020 году - кокосовое, за ним миндальное. В прошлом году самым популярным молоком было ультрапастеризованное, кокосовое же входило в тройку.

Аналитики Ozon отмечают, что на эту Масленицу россияне побалуют себя продуктами фермерского производства - с 21 по 27 февраля их продажи выросли на интернет-площадке на 121% относительно того же периода в прошлом году.

Продажи джемов, варенья, сметаны, сгущенки, и творожной массы выросли на 170%. Чаще всего к блинам будут поданы традиционные варенье и сметана. Но вкусы соотечественников меняются. Стали популярны сорта варенья из морошки и шишек сосны.