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Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

Источник:
РБК
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Фото: Igor Zarembo / Игорь Зарембо / CC BY-SA 3.0

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Ранее пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

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В ведомстве отметили сложившуюся практику, когда граждане Украины пересекают российскую границу через неподконтрольные украинским властям пропускные пункты на «временно оккупированной территории», нарушая, таким образом, законы страны, после чего возвращаются на Украину через границу с Россией.

Теперь же гражданам, которые подобным образом оказались в стране, не удастся вернуться в свои дома через границу Украины без загранпаспорта или разрешения для пересечения линии разграничения в пределах самопровозглашенных республик Донбасса, отметили в министерстве.

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