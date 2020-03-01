Число пораженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

Число людей в Италии, заразившихся коронавирусом, превысило 1 тысячу человек, сообщила глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире — 86,5 тысячи человек.

По словам главы службы гражданской обороны Италии, лечение с диагностированным коронавирусом сейчас проходят 1049 человек. 10% заразившихся находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 29 пациентов скончались, а 50 поправились, цитирует «Интерфакс» Боррелли.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает рати и на утро воскресенья превысило 86,5 тысячи человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

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При этом на Китай приходится 79,824 тысячи подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 6,7 тысячи, увеличившись за минувшие сутки на 803 случая.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 88 до 109 человек: 43 человека скончались в Иране, 29 — в Италии, 17 — в Южной Корее, 11 — на территории Японии, по два — в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 3,150 тысячи — выявлено в Южной Корее, на территории Японии — 947, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, 593 — в Иране.