Роспотребнадзор рассказал, как укрепить иммунитет

Специалисты Роспотребнадзора в рамках Всемирного дня иммунитета, отмечаемого 1 марта, назвали признаки снижения иммунной активности и посоветовали, как укрепить защитные механизмы организма.

Среди признаков снижения иммунной активности специалисты назвали частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

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«Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек ... Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Для поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.

По данным ВОЗ, всего лишь 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.