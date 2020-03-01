Автоймощик угнал машину и устроил ДТП с жертвами в Новосибирске

Одна девушка погибла и еще одна попала в больницу в результате лобового ДТП в Первомайском районе Новосибирска, устроенную 17-летним сотрудником автомойки, угнавшим автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

«В воскресенье, в 0.50 (по местному времени) в Первомайском районе на улице Одоевского у дома №6 17-летний водитель автомобиля Ford Focus, следовавший в сторону Бердского шоссе, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107», — говорится в сообщении.

Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

В результате происшествия на месте погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». Также доставлена в больницу 17-летняя пассажирка Ford Focus, получившая перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы лица, уточнили в ГУ МВД.

«Сотрудники полиции установили, что управлявший Ford Focus молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал сам, воспользовавшись ключами, оставленными владельцем транспортного средства», — сказано в сообщении пресс-службы.