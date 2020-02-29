Марши памяти Бориса Немцова прошли в России

Посвященные пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова акции прошли в крупных городах. Так, в Москве марш памяти собрал около 22 тысяч человек, свидетельствуют данные «Белого счетчика».

Москвичи прошли маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова. В голове колонны был растянут баннер «Заказчик убийства должен сидеть». Полиция не проводила задержаний участников.

Также акции прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Воронеже, многих других городах. Например, в Петербурге марш собрал более 2 тысяч человека, в Новосибирске — около 50 человек.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни, никто из них вины не признал. Заказчика преступления установить не удалось.