ФБР раскрыло способ создания «идеального» пароля

Специалисты Федеральное бюро расследований США поделились «идеальным» способом создания надежного пароля — для этого рекомендуется использовать простые парольные фразы, соответствующий документ распространила пресс-служба ФБР.

Обычно для создания сложного пароля используется комбинация букв, цифр и символов. В результате ее практически невозможно запомнить, пользователь вынужден записывать пароль на своем устройстве, что делает учетную запись уязвимой.

При этом парольная фраза из простых слов легко запоминается человеком за счет ассоциативного мышления, обладая достаточной устойчивостью. ФБР предлагает использовать несколько простых слов в цепочке длиной не менее 15 символов.

В своих рекомендациях служба ссылается на результаты академического исследования, которое показало, что эффект увеличения длины пароля превосходит эффект добавление сложности для достижения оптимальной устойчивости.