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ФБР раскрыло способ создания «идеального» пароля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Федеральное бюро расследований США поделились «идеальным» способом создания надежного пароля — для этого рекомендуется использовать простые парольные фразы, соответствующий документ распространила пресс-служба ФБР.

Обычно для создания сложного пароля используется комбинация букв, цифр и символов. В результате ее практически невозможно запомнить, пользователь вынужден записывать пароль на своем устройстве, что делает учетную запись уязвимой.

При этом парольная фраза из простых слов легко запоминается человеком за счет ассоциативного мышления, обладая достаточной устойчивостью. ФБР предлагает использовать несколько простых слов в цепочке длиной не менее 15 символов.

В своих рекомендациях служба ссылается на результаты академического исследования, которое показало, что эффект увеличения длины пароля превосходит эффект добавление сложности для достижения оптимальной устойчивости.

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Топ комментариев

лачинов

Спасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.

alex.nska

плохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.

Nik3316

Максимка, ты билетик то купил на первый рейс?))))

Nik3316

ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...

лачинов

Заголовок кстати неправильный. Гости сами убились сухим льдом.