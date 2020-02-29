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США и «Талибан» подписали мирное соглашение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Сирии

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера запрещенного в России движения «Талибан» мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.

Церемония состоялась в столице Катара Дохе в присутствии наблюдателей из 30 стран. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.

Соглашение также предполагает отказ «Талибана» сотрудничать с другими террористическими организациями, снятие США санкций с членов движения «Талибан» к августу 2020 года, отказ США вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана.

Сразу после подписания соглашения последовало заявление НАТО, в котором говорится о планах по сокращению присутствия в Афганистане. Альянс ожидает, что переговоры приведут к «прочному и всеобъемлющему мирному соглашению» для страны.

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