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Украина отказалась отмечать День Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Украина не будет праздновать День Победы 9 мая, заявил журналистам глава МИД страны Вадим Пристайко.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — объяснил решение Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

Ранее стало известно, что российские власти намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского на 75-летие Победы в Москве. В феврале в офисе украинского лидера уточнили, что Зеленский пока не получал официального приглашения от российских властей.

Украинские власти в 2015 году переименовали День победы в День победы над нацизмом, а также решили отмечать его 8 мая, взяв за образец западноевропейскую традицию. Торжественных мероприятий в этот день на Украине не проводится.

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