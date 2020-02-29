НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Мировые богачи за неделю потеряли годовой бюджет России

Источник:
Sibnet.ru
134 1
Фото: © Sibnet.ru

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов из-за падения котировок акций на мировых рынках, вызванного негативной реакцией инвесторов на распространение коронавируса.

Максимальные потери понесли три самых богатых человека в мире — основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава LVMH Бернар Арно, их состояния сократились в общей сложности на 30 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Кроме этого, на сумму в 9 миллиардов долларов сократилось состояние главы Tesla Илона Маска, занимающего 25 место в рейтинге богатейших людей. Для сравнения — общая сумма потерь мировых богачей превосходит годовой бюджет России.

На фоне опасений из-за распространения коронавируса стоимость нефти Brent на лондонской бирже впервые с 2018 года опустилась ниже 50 долларов. Одновременно обрушились основные биржевые индексы в Европе, США и России.

Еще по теме
Названа «реальная цена» российской ипотеки
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
Путевкам за рубеж предсказали резкое подорожание
Российский рынок акций испытал сильнейший за два года обвал
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Украина отказалась отмечать День Победы
•
Мировые богачи за неделю потеряли годовой бюджет России
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
Сибирь 29.02.2020 17:57
Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху
Сибирь 29.02.2020 11:05
Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири
Сибирь 29.02.2020 09:46
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
17236
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11517
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7573
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5872
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Украина отказалась отмечать День Победы
•
Мировые богачи за неделю потеряли годовой бюджет России
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Gunja

Быть чекистом по жизни - это призвание)))

Иркут 69

И все это на 21 году нахождения одного и того же человека у власти... 😀Хроническая шпиономания какая...

Nik3316

ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...

alex.nska

плохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.

лачинов

Спасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.