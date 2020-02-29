Мировые богачи за неделю потеряли годовой бюджет России

Совокупное состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов из-за падения котировок акций на мировых рынках, вызванного негативной реакцией инвесторов на распространение коронавируса.

Максимальные потери понесли три самых богатых человека в мире — основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава LVMH Бернар Арно, их состояния сократились в общей сложности на 30 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Кроме этого, на сумму в 9 миллиардов долларов сократилось состояние главы Tesla Илона Маска, занимающего 25 место в рейтинге богатейших людей. Для сравнения — общая сумма потерь мировых богачей превосходит годовой бюджет России.

На фоне опасений из-за распространения коронавируса стоимость нефти Brent на лондонской бирже впервые с 2018 года опустилась ниже 50 долларов. Одновременно обрушились основные биржевые индексы в Европе, США и России.