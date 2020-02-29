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Игра Horizon Zero Dawn выйдет на ПК

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © кадр из игры

Страница версии игры Horizon Zero Dawn для операционной системы Windows появилась в онлайн-магазине Amazon. На ней указано, что товар в настоящее время отсутствует, а дата поступления в продажу неизвестна.

Ранее новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер со ссылкой на трех анонимных информаторов, знакомых с планами Sony, заявил о выходе ПК-версии Horizon Zero Dawn летом этого года. Официального подтверждения этой информации не последовало.

Horizon Zero Dawn — была разработана студией Guerrilla Games и издана в 2017 году эксклюзивно для PlayStation 4. Проект быстро приобрел популярность, средняя оценка игры на сайте Metacritic составляет 89 баллов из 100.

Эксперты отмечают, что планы Sony выпустить бывшие эксклюзивы на других платформах могут объясняться завершением жизненного цикла PlayStation 4. В конце 2020 года должна выйти консоль PlayStation 5.

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Топ комментариев

Gunja

Быть чекистом по жизни - это призвание)))

Иркут 69

И все это на 21 году нахождения одного и того же человека у власти... 😀Хроническая шпиономания какая...

Nik3316

ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...

alex.nska

плохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.

лачинов

Спасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.