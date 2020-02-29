Уничтожение России признали смертельно опасным для США

Безответный запуск даже 100 ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по России приведет к гибели американцев в США, выяснил профессор Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Согласно расчетам ученого, уничтожение одной ядерной державой другой внезапной атомной атакой может быть смертельно опасным для государства-агрессора даже без ответной бомбардировки, пишет The Conversation.

Так, выбросы в верхние слои атмосферы сажи и пепла способны спровоцировать глобальное похолодание — так называемую «ядерную зиму». В результате продуктивность сельскохозяйственных культур резко снизится.

В частности, применение 7 тысяч ядерных боеголовок и уничтожение в результате этого России спровоцирует гибель пяти миллионов человек в Соединенных Штатах от голода, а также смерть сотен миллионов человек в других государствах.