Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35

Американский истребитель F-35 не имеет шансов против дистанционно управляемого беспилотного самолета, написал в Twitter предприниматель и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск.

«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — указал Маск.

Бизнесмен прокомментировал пост журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая процитировала высказывание Маска о необходимости создания альтернативы F-35, сделанное на военном симпозиуме.

Истребитель F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение США в 2015 году. Его создание обошлось бюджету в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.