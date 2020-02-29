НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35

Источник:
Sibnet.ru
158 1
Фото: © U.S. Department of Defense

Американский истребитель F-35 не имеет шансов против дистанционно управляемого беспилотного самолета, написал в Twitter предприниматель и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск.

«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — указал Маск.

Бизнесмен прокомментировал пост журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая процитировала высказывание Маска о необходимости создания альтернативы F-35, сделанное на военном симпозиуме.

Истребитель F-35 производства компании Lockheed Martin был принят на вооружение США в 2015 году. Его создание обошлось бюджету в 1,4 триллиона долларов, это самый дорогой военный самолет в истории.

Еще по теме
Россия развернула в Арктике дивизию ПВО
Красноярский авиаполк перевооружат ракетами «Кинжал»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
Сибирь 29.02.2020 17:57
Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху
Сибирь 29.02.2020 11:05
Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири
Сибирь 29.02.2020 09:46
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
16941
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11389
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7557
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5863
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Какая интрига! Ах и ах! Информацию о членах семьи президента приходится узнавать из иностранных источников....

Иркут 69

А что тут "предполагать"..? Шила в мешке не утаишь. Просто странно, что у нас из обычного факта стараются...

лачинов

И что заставило Россию пойти на такой шаг? Слишком много ЗВР накопилось? Или слишком много представителей...

Gunja

Быть чекистом по жизни - это призвание)))

Иркут 69

И все это на 21 году нахождения одного и того же человека у власти... 😀Хроническая шпиономания какая...