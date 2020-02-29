Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани

Три человека погибли в банном комплексе в Москве на вечеринке, посвященной празднованию дня рождения блогера Екатерины Диденко.

Среди погибших — муж блогера Валентин Диденко. Участники праздника высыпали 25 килограммов сухого льда в бассейн комплекса, после чего принялись купаться и записывать происходящее на смартфоны.

Позднее Диденко выложила в своем Instagram видео, в котором рассказала, что трое участников в результате умерли, в их числе — ее муж, который был инициатором необычного развлечения. Еще трое пострадавших остаются в больницах.

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Следователи завели уголовное дело после гибели людей. По предварительной версии, купающиеся надышались углекислым газом, который скопился в замкнутом помещении, в результате у пострадавших нарушились функции дыхания и кровообращения.

Сухой лед не является токсичным, но при взаимодействии с водой образует пары диоксида углерода, которые могут вызывать постепенное удушье. По правилам безопасности, данное вещество нельзя размораживать в замкнутых пространствах.