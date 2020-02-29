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Названа «реальная цена» российской ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Реальная цена ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%, написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века. Кто захочет брать ипотеку под 9%, когда ее реальная цена не больше 5%?» — отметил бизнесмен, напомнив, что регуляторы по всему миру готовятся к спаду экономики из-за коронавируса.

Дерипаска прикрепил к посту ссылку на материал Reuters о возможных изменениях денежно-кредитной политики Банка Японии из-за сокращения национального ВВП. По данным агентства, из-за вспышки коронавируса и опасности рецессии регулятор отказался от цели по инфляции в 2%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что средние ставки по ипотеке в начале 2020 года опустились ниже 9%. Премьер-министр Михаил Мишустин при этом отметил, что ипотека остается очень дорогой.

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