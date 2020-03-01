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Фильм дня: «Гонка века»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Гонка века» с Колином Фертом пересказывает подлинную историю яхтсмена-любителя, решившегося на отчаянную авантюру в одиночном кругосветном путешествии.

В основе сюжета лежит история английского яхтсмена Дональда Кроухерста, произошедшая в 1968 году. Он заложил все свое состояние ради участия в гонке — на яхте ему нужно было совершить кругосветное путешествие. Победителю полагалась круглая сумма. В спешке он не успел подготовить свое судно, и после отплытия понял, что победить ему не удастся. Тогда он решил всех обмануть.

Если бы режиссер Джеймс Марш взял за основу лишь часть реальных событий, то из снятой картины вышла бы отличная лента-авантюра, но документальность истории делает «Гонку века» очень драматичной.

С одной стороны, картина довольно мрачноватая. С другой — это потрясающая история, достойная внимания. Колин Ферт, исполнивший главную роль, показал на экране все отчаяние героя: он любит свою семью, любит свое дело, но не может сдаться, все потеряв. Для него проигрыш равен смерти.

Приключенческая драма вышла в широкий прокат в 2015 году. Кроме Ферта в фильме снялись Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Кен Стотт. Рейтинг картины IMDb: 6.00.

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