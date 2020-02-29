Девочка с идеальным вокалом выступила на шоу «Голос. Дети»

Наставники шоу «Голос.Дети» посчитали идеальным выступление 13-летней москвички Софьи Льорет и устроили за юную певицу настоящую бойню, эфир с участием школьницы вышел на Первом канале в пятницу.

Софья Льорет исполнила песню Эмили Санде «Clown». Первым к девочке кресло развернул Баста, спустя несколько секунд обернулся Валерий Меладзе, ближе к финалу композиции к исполнительнице развернулась и Полина Гагарина.

Пока Льорет пела, Гагарина воскликнула: «Идеально!», и показала, что у нее по телу побежали мурашки. «Какая гармония», — отметил Валерий Меладзе.

Молчаливый Баста, хоть и не проявлял бурных эмоций во время пения девочки, начал активную агитацию, чтобы Софья пошла к нему в команду. Как только его коллеги по жюри пытались высказаться, Баста все время их перебивал.

Завораживающий голос девочки заставил наставников всерьез переживать, кого же выберет талантливая артистка. «Мне говорят — выбирай сердцем. И я очень хочу пойти … к Басте!» — решила Софья Льорет.

Выступление Льорет оценили не только наставники. После публикации видео выступления девочки на YouTube, пользователи Сети почти единогласно посчитали вокал школьницы лучшим в сезоне. Пользователи Сети отметили, что ее исполнение похоже на качественный саундтрек к фильму, и что такого таланта на проекте давно не видели.