«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие

«Пушки Акимбо», комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг, стартовал в российских кинотеатрах. Бывший мальчик-волшебник из саги Джоан Роулинг играет взрослого неудачника, угодившего в подпольное шоу, где участники убивают друг друга по-настоящему. Сможет ли происходящее на экране заинтересовать киноманов?

27 февраля 2020 года

Великобритания, германия, Новая Зеландия, кинокомпания Altitude Film Entertainment

боевик, комедия

Джейсон Ли Хауден

Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг

95 минут

нет данных

18+

Сюжет: Гарри Поттер повзрослел

Премьера в России:Страна, производство:Жанр:Режиссер:Актеры:Продолжительность:Бюджет:Возраст:

В центре сюжета парень Майлз, который обожает компьютерные развлечения, работает в офисе, пьет пиво, наблюдает за соседкой-девушкой. Тем временем в мире появляется популярное и нелегальное реалити-шоу «Скизм», оно захватывает умы буквально всех.



Фото: © кадр из фильма

Майлз оставляет в Сети парочку ехидных комментариев и привлекает внимание организаторов шоу. В квартиру главного героя наведываются громилы, которые приковывают к его рукам мощные пистолеты и дают задание — победить легендарную Никс, чемпионку подпольных игр. Только в этом случае он сможет выжить.

Фильм не просто ставит в центр сюжета насилие, он еще и высмеивает социальные сети и онлайн-игры, а также времяпрепровождение в интернете, смешивая на экране пафос, черный юмор, гротеск, сатиру и жестокость.

Смотреть в кинотеатрах РасписаниеБилеты онлайн





Съемки: фанатка и кумир

Съемки «Пушек Акимбо» проходили в Новой Зеландии и Германии. Интересно, что в пару к «мальчику, который выжил» постановщики выбрали Самару Уивинг, которая является страстной поклонницей саги о Гарри Поттере, у нее даже есть соответствующее татуировка.

Первый трейлер картины сразу же вызвал интерес фанатов Рэдклифф, который в последнее время предпочитает сниматься исключительно в ярких проектах. Многие посчитали, что перед ними новый «Адреналин» с его хулиганской энергетикой. Впрочем, некоторые киноманы написали, что фильм рассчитан на любителей боевиков категории «Б».

<br>

Позднее выяснилось, что сценарий ленты пародирует все известные современному зрителю боевики, включая «Матрицу», «Эквилибриум» и «Хардкор». Сам Дэниэл в интервью заверил фанатов, что очень полюбил сниматься в странных фильмах. Надо сказать, что пока у него все получается.

Отзывы: учащенный пульс

У картины был весьма высокий рейтинг ожидания на тематических ресурсах. Судя по первым отзывам зрителей и критиков, проект с небольшим бюджетом «выстрелил». Kritikanstvo одобрительно зарядило фильму 77%, агрегатор IMDb поставил 7.4 балла, Rotten Tomatoes — 56%, на Metacritic красуется 44%.



Фото: © кадр из фильма

Российские зрители в целом довольны. Многие отмечают, что картина буквально «заряжена» погонями и перестрелками. Кроме этого, парочка главных героев выглядит вполне искрометно — Рэдклифф и Уивинг временами «бодрят» крепче кофе, демонстрируя отличное лицедейство на экране.

Критик Егор Москвитин пишет, что «учащенный пульс» у этого фильма появляется ближе к третьему акту, когда дело добирается до финальной разборки, снятой изобретательно, красочно и динамично. Однако первый час «Пушек Акимбо» гораздо скучнее, увы.

Стоит ли смотреть

«Пушки Акимбо» — кино для геймеров и поклонников «черных» комедийных боевиков, а также персональных фанатов Рэдклиффа. Фильм наполнен энергетикой, самоиронией, безумным задором и экшеном.

Любителям драмы и сложного сюжета лучше пройти мимо. Лучше всего боевик подходит для того, чтобы просто «отключить мозги» и отдохнуть от стандартного мира перед экраном. Иногда происходящее там начинает напоминать самый настоящий треш, но в целом это даже идет столь необычному проекту.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, в фильме все же есть идейный посыл. Главный герой — неудачник, предпочитающий лежать на диване, однако в какой-то момент он приходит к пониманию ответственности. Кроме этого, в картине поднимается проблема сетевой травли и распространения жестокости в интернете.

Фильм способен захватить зрителя своей необычностью и динамикой, а искушенные киноманы с удовольствием изучат нестандартные режиссерские и операторские приемы «Пушек Акимбо». Что касается юных поклонниц Гарри Поттера, то Рэдклифф тут не подкачал — они смогут познакомиться с очередной гранью его актерского таланта.