«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие

Премьера в России: 27 февраля 2020 года
«Пушки Акимбо», комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг, стартовал в российских кинотеатрах. Бывший мальчик-волшебник из саги Джоан Роулинг играет взрослого неудачника, угодившего в подпольное шоу, где участники убивают друг друга по-настоящему. Сможет ли происходящее на экране заинтересовать киноманов?
Страна, производство: Великобритания, германия, Новая Зеландия, кинокомпания Altitude Film Entertainment
Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Джейсон Ли Хауден
Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг
Продолжительность: 95 минут
Бюджет: нет данных
Возраст: 18+
Сюжет: Гарри Поттер повзрослел
В центре сюжета парень Майлз, который обожает компьютерные развлечения, работает
в офисе, пьет пиво, наблюдает за соседкой-девушкой. Тем временем в мире
появляется популярное и нелегальное реалити-шоу «Скизм», оно захватывает умы буквально
всех.
Майлз оставляет в Сети парочку ехидных комментариев и привлекает внимание организаторов шоу. В квартиру главного героя наведываются громилы, которые приковывают к его рукам мощные пистолеты и дают задание — победить легендарную Никс, чемпионку подпольных игр. Только в этом случае он сможет выжить.
Фильм не просто ставит в центр сюжета насилие, он еще и высмеивает социальные сети и онлайн-игры, а также времяпрепровождение в интернете, смешивая на экране пафос, черный юмор, гротеск, сатиру и жестокость.
Съемки: фанатка и кумир
Съемки «Пушек Акимбо» проходили в Новой Зеландии и Германии. Интересно, что в пару к «мальчику, который выжил» постановщики выбрали Самару Уивинг, которая является страстной поклонницей саги о Гарри Поттере, у нее даже есть соответствующее татуировка.
Первый трейлер картины сразу же вызвал интерес фанатов Рэдклифф, который в последнее время предпочитает сниматься исключительно в ярких проектах. Многие посчитали, что перед ними новый «Адреналин» с его хулиганской энергетикой. Впрочем, некоторые киноманы написали, что фильм рассчитан на любителей боевиков категории «Б».
Позднее выяснилось, что сценарий ленты пародирует все известные современному зрителю боевики, включая «Матрицу», «Эквилибриум» и «Хардкор». Сам Дэниэл в интервью заверил фанатов, что очень полюбил сниматься в странных фильмах. Надо сказать, что пока у него все получается.
Отзывы: учащенный пульс
У
картины был весьма высокий рейтинг ожидания на тематических ресурсах. Судя по
первым отзывам зрителей и критиков, проект с небольшим бюджетом «выстрелил». Kritikanstvo
одобрительно зарядило фильму 77%, агрегатор IMDb поставил 7.4 балла, Rotten
Tomatoes — 56%, на Metacritic красуется 44%.
Российские зрители в целом довольны. Многие отмечают, что картина буквально «заряжена» погонями и перестрелками. Кроме этого, парочка главных героев выглядит вполне искрометно — Рэдклифф и Уивинг временами «бодрят» крепче кофе, демонстрируя отличное лицедейство на экране.
Критик Егор Москвитин пишет, что «учащенный пульс» у этого фильма появляется ближе к третьему акту, когда дело добирается до финальной разборки, снятой изобретательно, красочно и динамично. Однако первый час «Пушек Акимбо» гораздо скучнее, увы.
Стоит ли смотреть
«Пушки Акимбо» — кино для геймеров и поклонников «черных» комедийных боевиков, а также персональных фанатов Рэдклиффа. Фильм наполнен энергетикой, самоиронией, безумным задором и экшеном.
Любителям драмы и сложного сюжета лучше пройти мимо. Лучше всего боевик подходит для того, чтобы просто «отключить мозги» и отдохнуть от стандартного мира перед экраном. Иногда происходящее там начинает напоминать самый настоящий треш, но в целом это даже идет столь необычному проекту.
Впрочем, в фильме все же есть идейный посыл. Главный герой — неудачник, предпочитающий лежать на диване, однако в какой-то момент он приходит к пониманию ответственности. Кроме этого, в картине поднимается проблема сетевой травли и распространения жестокости в интернете.
Фильм способен захватить зрителя своей необычностью и динамикой, а искушенные киноманы с удовольствием изучат нестандартные режиссерские и операторские приемы «Пушек Акимбо». Что касается юных поклонниц Гарри Поттера, то Рэдклифф тут не подкачал — они смогут познакомиться с очередной гранью его актерского таланта.