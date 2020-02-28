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«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма

«Пушки Акимбо», комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг, стартовал в российских кинотеатрах. Бывший мальчик-волшебник из саги Джоан Роулинг играет взрослого неудачника, угодившего в подпольное шоу, где участники убивают друг друга по-настоящему. Сможет ли происходящее на экране заинтересовать киноманов?

Премьера в России: 27 февраля 2020 года
Страна, производство: Великобритания, германия, Новая Зеландия, кинокомпания Altitude Film Entertainment
Жанр: боевик, комедия
Режиссер: Джейсон Ли Хауден
Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг
Продолжительность: 95 минут
Бюджет: нет данных
Возраст: 18+

Сюжет: Гарри Поттер повзрослел

В центре сюжета парень Майлз, который обожает компьютерные развлечения, работает в офисе, пьет пиво, наблюдает за соседкой-девушкой. Тем временем в мире появляется популярное и нелегальное реалити-шоу «Скизм», оно захватывает умы буквально всех.

Фото: © кадр из фильма

Майлз оставляет в Сети парочку ехидных комментариев и привлекает внимание организаторов шоу. В квартиру главного героя наведываются громилы, которые приковывают к его рукам мощные пистолеты и дают задание — победить легендарную Никс, чемпионку подпольных игр. Только в этом случае он сможет выжить.

Фильм не просто ставит в центр сюжета насилие, он еще и высмеивает социальные сети и онлайн-игры, а также времяпрепровождение в интернете, смешивая на экране пафос, черный юмор, гротеск, сатиру и жестокость.

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Съемки: фанатка и кумир

Съемки «Пушек Акимбо» проходили в Новой Зеландии и Германии. Интересно, что в пару к «мальчику, который выжил» постановщики выбрали Самару Уивинг, которая является страстной поклонницей саги о Гарри Поттере, у нее даже есть соответствующее татуировка.

Первый трейлер картины сразу же вызвал интерес фанатов Рэдклифф, который в последнее время предпочитает сниматься исключительно в ярких проектах. Многие посчитали, что перед ними новый «Адреналин» с его хулиганской энергетикой. Впрочем, некоторые киноманы написали, что фильм рассчитан на любителей боевиков категории «Б».

Позднее выяснилось, что сценарий ленты пародирует все известные современному зрителю боевики, включая «Матрицу», «Эквилибриум» и «Хардкор». Сам Дэниэл в интервью заверил фанатов, что очень полюбил сниматься в странных фильмах. Надо сказать, что пока у него все получается.

Отзывы: учащенный пульс

У картины был весьма высокий рейтинг ожидания на тематических ресурсах. Судя по первым отзывам зрителей и критиков, проект с небольшим бюджетом «выстрелил». Kritikanstvo одобрительно зарядило фильму 77%, агрегатор IMDb поставил 7.4 балла, Rotten Tomatoes — 56%, на Metacritic красуется 44%.

Фото: © кадр из фильма

Российские зрители в целом довольны. Многие отмечают, что картина буквально «заряжена» погонями и перестрелками. Кроме этого, парочка главных героев выглядит вполне искрометно — Рэдклифф и Уивинг временами «бодрят» крепче кофе, демонстрируя отличное лицедейство на экране.

Критик Егор Москвитин пишет, что «учащенный пульс» у этого фильма появляется ближе к третьему акту, когда дело добирается до финальной разборки, снятой изобретательно, красочно и динамично. Однако первый час «Пушек Акимбо» гораздо скучнее, увы.

Стоит ли смотреть

«Пушки Акимбо» — кино для геймеров и поклонников «черных» комедийных боевиков, а также персональных фанатов Рэдклиффа. Фильм наполнен энергетикой, самоиронией, безумным задором и экшеном.

Любителям драмы и сложного сюжета лучше пройти мимо. Лучше всего боевик подходит для того, чтобы просто «отключить мозги» и отдохнуть от стандартного мира перед экраном. Иногда происходящее там начинает напоминать самый настоящий треш, но в целом это даже идет столь необычному проекту.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, в фильме все же есть идейный посыл. Главный герой — неудачник, предпочитающий лежать на диване, однако в какой-то момент он приходит к пониманию ответственности. Кроме этого, в картине поднимается проблема сетевой травли и распространения жестокости в интернете.

Фильм способен захватить зрителя своей необычностью и динамикой, а искушенные киноманы с удовольствием изучат нестандартные режиссерские и операторские приемы «Пушек Акимбо». Что касается юных поклонниц Гарри Поттера, то Рэдклифф тут не подкачал — они смогут познакомиться с очередной гранью его актерского таланта.

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pilot995

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Plaguer

Срок назовите пожалуйста. Хотя бы примерный.

лачинов

Какая интрига! Ах и ах! Информацию о членах семьи президента приходится узнавать из иностранных источников....

Plaguer

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