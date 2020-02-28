Наставники «Голоса» не повернулись к Путину на слепых прослушиваниях

Наставники шоу «Голос.Дети» не разглядели таланта в 12-летнем москвиче Максиме Путине, они не повернулись, пока тот пел, а когда узнали фамилию исполнителя — смутились.

Путин исполнил песню Адриано Челентано «Confessa». Никто из членов жюри во время исполнения не обернулся. Это означало для мальчика, что он не попадает в проект. Но когда песня закончилась, и парень назвал свою фамилию, наставники смутились.

Валерий Меладце начал судорожно жать на красную кнопку, показывая, что обернулся бы, зная заранее его фамилию. Полина Гагарина засуетилась еще больше Меладзе. «Классно, такая известная фамилия, я, пожалуй, встану… Я хотела сказать ряд замечаний, но после (озвученной фамилии) не буду», — сказала в шутку Гагарина.

После ряда шуток об одинаковой фамилии мальчика с президентом России, наставники серьезно сделали замечания певцу, поблагодарив за выступление.

Максим Путин в разговоре с ведущим детского «Голоса» Дмитрием Нагиевым, отметил, что его фамилия часто становится поводом для шуток, но он на это не обижается.