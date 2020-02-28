НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Наставники «Голоса» не повернулись к Путину на слепых прослушиваниях

Источник:
Sibnet.ru
249 1
Фото: © кадр из видео

Наставники шоу «Голос.Дети» не разглядели таланта в 12-летнем москвиче Максиме Путине, они не повернулись, пока тот пел, а когда узнали фамилию исполнителя — смутились.

Путин исполнил песню Адриано Челентано «Confessa». Никто из членов жюри во время исполнения не обернулся. Это означало для мальчика, что он не попадает в проект. Но когда песня закончилась, и парень назвал свою фамилию, наставники смутились.

Валерий Меладце начал судорожно жать на красную кнопку, показывая, что обернулся бы, зная заранее его фамилию. Полина Гагарина засуетилась еще больше Меладзе. «Классно, такая известная фамилия, я, пожалуй, встану… Я хотела сказать ряд замечаний, но после (озвученной фамилии) не буду», — сказала в шутку Гагарина.

После ряда шуток об одинаковой фамилии мальчика с президентом России, наставники серьезно сделали замечания певцу, поблагодарив за выступление.

Максим Путин в разговоре с ведущим детского «Голоса» Дмитрием Нагиевым, отметил, что его фамилия часто становится поводом для шуток, но он на это не обижается.

Еще по теме
Девушки в армии станут героинями реалити-сериала «Солдатки»
Телеканал запретил показывать успешных в «мужских» видах спорта женщин
Серьезный сериал про заложников покажут на ТНТ
Озвучена дата воссоединения «Друзей»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган позвонил Путину из-за гибели турецких военных
•
Россиянин прилетел в Азербайджан с коронавирусом
•
Россия продала рекордное количество золота Британии
•
Дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Дольщики дома на Тульской получат квартиры через 17 лет ожидания
Сибирь 28.02.2020 17:40
Волейбольный центр достроят в Новосибирске к лету
Сибирь 28.02.2020 16:18
Врачи в Кузбассе сделали пациенту новый язык
Сибирь 28.02.2020 15:35
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
13492
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
8837
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7404
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5766
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган позвонил Путину из-за гибели турецких военных
•
Россиянин прилетел в Азербайджан с коронавирусом
•
Россия продала рекордное количество золота Британии
•
Дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Sibnet.Ru
Топ комментариев

~ST~

Эрдоган официально признал что поддерживает террористов. Идея возрождения османской империи погубит его...

pilot995

У тебя, бабка, видимо ни ребёнка ни котёнка, вот ты и не понимаешь, что дети могут спросить, почему их...

Plaguer

Срок назовите пожалуйста. Хотя бы примерный.

Plaguer

Вы на динамику акций Apple, MS, Nvidia и AMD гляньте Это мировой обвал.

лачинов

И что заставило Россию пойти на такой шаг? Слишком много ЗВР накопилось? Или слишком много представителей...