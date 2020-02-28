Россиянин прилетел в Азербайджан с коронавирусом

Медики выявили у гражданина России, прибывшего в Азербайджан из Ирана, инфекцию COVID-19. Это первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане.

Туриста поместили в инфекционный блок специального режима, его состояние оценивается как стабильное. Сейчас эксперты ищут людей, с которыми контактировал россиянин, чтобы предотвратить распространение заболевания, передает «Интерфакс».

Это четвертый гражданин России, у которого обнаружили коронавирус. Ранее заболевание подтвердили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess. До этого в России были зарегистрированы два случая коронавирусной инфекции у граждан Китая.

Иран в последние дни стал одним из крупнейших центров распространения коронавирусной инфекции в мире, COVID-19 в стране обнаружили у 388 человек, 34 пациента уже умерли. Согласно последним данным, коронавирусом в мире инфицированы более 83 тысяч человек.