Эрдоган позвонил Путину из-за гибели турецких военных

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне», отмечается в сообщении. Турецкая сторона при этом уточнила, что президенты уже договорились о личной встрече в ближайшее время.

В результате воздушного удара сирийских правительственных войск 27 февраля погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии

При этом под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться на данной территории. В ответ турецкая армия нанесла несколько ракетных ударов по позициям сирийской армии.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — указывается в сообщении Кремля.

Путин и Эрдоган отметили важность улучшения координации по каналам министерств обороны России и Турции, а также подчеркнули необходимость принять дополнительные меры по нормализации обстановки в Идлибе.