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Эрдоган позвонил Путину из-за гибели турецких военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили «возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне», отмечается в сообщении. Турецкая сторона при этом уточнила, что президенты уже договорились о личной встрече в ближайшее время.

В результате воздушного удара сирийских правительственных войск 27 февраля погибли 33 турецких военных. Минобороны России заявило, что террористы попытались атаковать позиции правительственных войск Сирии в Идлибе.

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При этом под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться на данной территории. В ответ турецкая армия нанесла несколько ракетных ударов по позициям сирийской армии.

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — указывается в сообщении Кремля.

Путин и Эрдоган отметили важность улучшения координации по каналам министерств обороны России и Турции, а также подчеркнули необходимость принять дополнительные меры по нормализации обстановки в Идлибе.

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Топ комментариев

pilot995

Когда дети начнут ему неудобные вопросы задавать, то он и к ним выходить перестанет.

~ST~

Эрдоган официально признал что поддерживает террористов. Идея возрождения османской империи погубит его...

pilot995

У тебя, бабка, видимо ни ребёнка ни котёнка, вот ты и не понимаешь, что дети могут спросить, почему их...

Muzykant

Ну конечно,откуда в самой богатой стране деньгам взяться.Есть только скрепы.

Plaguer

Срок назовите пожалуйста. Хотя бы примерный.