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Россия продала рекордное количество золота Британии

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россия в прошлом году продала Великобритании золота на сумму более 5 миллиардов долларов, что стало рекордом, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Показатели превысили цифры 2018 года сразу в 12 раз. В физическом выражении экспорт золота вырос до 113,5 тонны, в 2018 году Россия продала 10,4 тонны. Помимо золота Москва также увеличила в эту страну экспорт платины и серебра — более чем в два раза.

Аналитики полагают, что рекордные закупки золота Великобританией связаны с опасениями по поводу выхода из Евросоюза, а также глобальным трендом спроса на золото. Лондон также может выступать посредником для последующей перепродажи золота потребителям в Индии и Китае.

Ранее Минпромторг подготовил поправки в законодательство, которые дадут золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам напрямую право продавать слитки золота и серебра иностранным покупателям.

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