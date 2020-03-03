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Обаятельная эгоистка: чего ждать от Белой Мыши в 2020 году?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Символ 2020 года — Железная Мышь.  Она обаятельна, но склонна к манипуляции. Большинству людей, рожденных под другими знаками Восточного календаря, сложно будет дождаться от нее безусловной благосклонности. Неприятностей можно избежать, если следовать правилам, рассказал представитель Буддийской Сангхи России Намсрай лама Дашидондоков.

Новый год по лунному календарю буддисты России встретили 24 февраля. Мышь — это животное, открывающее 12-летний цикл по лунному календарю. Ее характер хорошо раскрывает самая распространенная легенда. 

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Согласно ей, Будда пригласил к себе 12 животных, и пообещал, что тому, кто придет первым, вечное право оставаться во главе «списка». На его зов откликнулись: бык, тигр, кот, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, змея и мышь.

Будда ждал их на берегу реки, а мышь понимала, что ей ни за что не переплыть ее. Тогда она попросила помощи у самого могучего из 12 животных — быка. Он пожалел маленькое животное, посадил себе на спину и первым преодолел реку.

Хитрый грызун, понимая, что подарок Будды может достаться быку, спустилась к хвосту могучего животного и укусила его. Бык от неожиданности дернул хвостом и мышка упала прямо к ногам Будды, получив право быть первой всегда.

«Мышь полна обаяния, любит компании и действует, полагаясь на рассудок, прямолинейна в общении с людьми, ее высоко ценят окружающие. Будучи внешне дружелюбной и великодушной, в действительности мышь эгоистична, расчетлива и склонна манипулировать другими», — объяснил лама.

Люди, рожденные под этим знаком, независимы и осторожны, остро ощущают необходимость в защите своего внутреннего мира и в накоплении богатства. Амбиции Мыши реализуются в социальных контактах: она должна достигать успеха во всем. Она осмотрительна в делах, касающихся лично ее, способна из всего извлечь для себя выгоду.

«Поэтому она достигает успеха в большинстве своих предприятий, если только не станет расточительной, что может случиться. Она умеет приспособиться к любой ситуации, является искусным организатором и имеет прекрасные перспективы. Ее переполняют разного рода новых идеи, но, чтобы воплотить их в жизнь, ей необходим старательный партнер», — рассказал представитель Буддийской Сангхи.

Кого полюбит хозяйка года?

Другой символ года — действующий элемент, в 2020 году им стало железо. Символ наделен всеми качествам стали: ясностью, чистотой, прочностью и остротой. Является синонимом прямоты и справедливости, отсекает с решимостью. Но, несмотря на жестокость и резкость, железо обладает магнетизмом.

Этот год будет благоприятен для детей и пожилых людей, но довольно суров для молодежи. Для людей, рожденных в год Мыши, Лошади, Кролика, Курицы, Дракона или Обезьяны, год неблагоприятен.

Рекомендуется быть бдительными и осторожными, искренне совершать благие дела, помогать нуждающимся, детским домам и домам для инвалидов и престарелых.

Более благосклонна хозяйка года будет к людям, рожденным под знаками Быка, Тигра, Змеи, Овцы. Но все основные блага Мышь отдаст Собаке и Свинье, наделив их удачей, благополучием и здоровьем.

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