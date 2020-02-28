Россия развернула в Арктике дивизию ПВО

Россия развернула в Арктике в составе Северного флота еще одну дивизию противовоздушной обороны, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

Северный морской путь теперь находится под надежной защитой, приводит РИА Новости слова главы Минообороны. Он сообщил, что ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций «оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне».

Министр подчеркнул, что укрепление войск в Арктике остается одним из приоритетов Минобороны. «Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», — отметил Шойгу.

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В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», а до конца года — еще четыре надводных корабля, подлодки и катера, добавил Шойгу.

«Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — заключил министр.