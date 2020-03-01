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Чрезмерное увлечение спортом оказалось вредным для ума

Источник:
«Наука и жизнь»
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Фото: Rose PT / Attribution License

Ученые экспериментально опровергли убеждение, что физические упражнения всегда благотворно сказываются на мозге. Как выяснилось, чрезмерные занятия спортом негативно сказываются на мыслительных процессах.

Если слишком увлечься и перебрать с физическими упражнениями, эффект будет обратный — мозг вслед за мышцами почувствует усталость. К такому выводу пришли ученые в ходе эксперимента с 37 спортсменами-триатлонистами. Их просили потренироваться: либо в обычном режиме, либо усилить нагрузки на 40%, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на портал Current Biology.

Каждые два дня у спортсменов с помощью велотренажера оценивали, насколько они остаются выносливыми, спрашивали, как они себя чувствуют, просили пройти психологические тесты. Им также делали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга.

Как и ожидалось, те, кого просили тренироваться на 40% больше, чувствовали большую физическую усталость. При этом и в их поведении проявлялись некоторые особенности.

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В экономических тестах, где нужно было сделать выбор в пользу немедленной выгоды или же в пользу отложенной выгоды, уставшие спортсмены выбирали первый вариант. Это значит, что они действовали импульсивно. Судя по МРТ, у них уменьшалась активность латеральной префронтальной коры, работающей тормозом импульсов, не дающим люлям идти у них на поводу.

Ученые считают, что точно так же снижается активность «противоимпульсной» коры после напряженной умственной работы. Видимо, и чрезмерные физические усилия, и чрезмерные интеллектуальные усилия сходным образом утомляют мозг.

Тем не менее, как отметили исследователи, речь тут идет все же о чрезмерных усилиях. Физические упражнения, выполняемые без фанатизма, идут мозгу только на пользу.

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