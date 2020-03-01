Чрезмерное увлечение спортом оказалось вредным для ума

Ученые экспериментально опровергли убеждение, что физические упражнения всегда благотворно сказываются на мозге. Как выяснилось, чрезмерные занятия спортом негативно сказываются на мыслительных процессах.

Если слишком увлечься и перебрать с физическими упражнениями, эффект будет обратный — мозг вслед за мышцами почувствует усталость. К такому выводу пришли ученые в ходе эксперимента с 37 спортсменами-триатлонистами. Их просили потренироваться: либо в обычном режиме, либо усилить нагрузки на 40%, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на портал Current Biology.

Каждые два дня у спортсменов с помощью велотренажера оценивали, насколько они остаются выносливыми, спрашивали, как они себя чувствуют, просили пройти психологические тесты. Им также делали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга.

Как и ожидалось, те, кого просили тренироваться на 40% больше, чувствовали большую физическую усталость. При этом и в их поведении проявлялись некоторые особенности.

В экономических тестах, где нужно было сделать выбор в пользу немедленной выгоды или же в пользу отложенной выгоды, уставшие спортсмены выбирали первый вариант. Это значит, что они действовали импульсивно. Судя по МРТ, у них уменьшалась активность латеральной префронтальной коры, работающей тормозом импульсов, не дающим люлям идти у них на поводу.

Ученые считают, что точно так же снижается активность «противоимпульсной» коры после напряженной умственной работы. Видимо, и чрезмерные физические усилия, и чрезмерные интеллектуальные усилия сходным образом утомляют мозг.

Тем не менее, как отметили исследователи, речь тут идет все же о чрезмерных усилиях. Физические упражнения, выполняемые без фанатизма, идут мозгу только на пользу.