Samsung рассказала о секретных чипах в своих смартфонах

Компания Samsung рассказала о секретных чипах, обеспечивающих безопасность смартфонов. Они проверяют все операции с личными данными владельца устройства.

Южнокорейская корпорация сообщила, что на новой флагманской линейке смартфонов Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, работающая на чипе S3K250AF.

В нем хранятся пароли, ПИН-коды, а также учетные данные пользователя для различных сервисов. Чип защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте производителя.

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Этот чип проверяет все операции, при которых используются личные данные владельца гаджета: от онлайн-платежей до проверки почты. Samsung назвала S3K250AF сейфом, так как он расположен отдельно от встроенной памяти смартфона.

В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.