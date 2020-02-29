Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири

Средняя температура в начале марта в Сибири будет выше нормы. Аномальное тепло установится как в Западной, так и в Восточной Сибири, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Превышение средних значений ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и на Таймыре — на 12.

«Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район, центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов», — цитирует РИА Новости Варакина.

В Амурской области и на юге Приморского края, а также в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, по прогнозам синоптиков, температура превысит норму на два градуса.

А на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае возможны понижения температуры до -10… -15 градусов, но сильных морозов все же не будет.