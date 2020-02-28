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Волейбольный центр достроят в Новосибирске к лету

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Региональный центр волейбола в Новосибирской области введут в эксплуатацию летом этого года, сообщает пресс-служба правительства.

«Темпы очень высокие, есть уверенность, что летом этот объект будет введен в эксплуатацию. А уже во второй половине текущего года в новом спортивном центре начнет функционировать детско-юношеская школа по волейболу», — сказала губернатор региона Андрей Травников.

В центре будут проводить соревнования по различным видам спорта, не только игровым, но и по боксу, борьбе, проводить различные массовые мероприятия: концерты, выставки, форумы. 

Большой зал волейбольного центра — трансформируемый. В нем есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. В Новосибирске объектов вместимостью 5,5 тысячи мест нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, отметил Травников.

«Что особенно приятно, появление этого объекта создаст мощный толчок для развития прилегающей территории. В центре Новосибирска это, пожалуй, единственный запущенный участок такой площади. Мы вместе с городом понимает, как эта территория будет осваиваться: часть берега озера уже благоустроена в рамках строительства центра, вторая часть будет благоустраивается в рамках других проектов, появится гостиница», — заявил Травников.

Новосибирский волейбольный центр — спортивный комплекс мирового уровня, который может принимать крупные международные турниры. Так уже в 2022 году Новосибирск станет одним из городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Региональный волейбольный центр состоит из двух сблокированных зданий: основного трёхэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала.


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