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Женщины чаще мужчин заводят дружбу с коллегами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Опрос среди работающих россиян показал, что женщины чаще мужчин заводят дружбу с коллегами, самыми дружелюбными оказались медсестры, а реже всего приятельские отношения завязываются в кругу юристы, говорится в исследовании SuperJob.

Среди профессий, где коллеги чаще всего становятся друзьями, медицинские сестры (65%), продавцы-консультанты и менеджеры по логистике (по 61%). Также в этом списке врачи, учителя, менеджеры по маркетингу, прорабы, экономисты.

Реже всего дружат с коллегами юристы и программисты (40 и 37% соответственно). В числе специальностей с редким процентом дружеских связей охранники, проектировщики, аудиторы, руководители, переводчики.

Опрос по гендерному признаку показал, что чаще дружат на работе молодые женщины. Например, у 54% опрошенных женщин есть друзья-коллеги, а у мужчин таких только 46%. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.

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