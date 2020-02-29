Опрос среди работающих россиян показал, что женщины чаще
мужчин заводят дружбу с коллегами, самыми дружелюбными оказались медсестры, а
реже всего приятельские отношения завязываются в кругу юристы, говорится в
исследовании SuperJob.
Среди профессий, где коллеги чаще всего становятся друзьями,
медицинские сестры (65%), продавцы-консультанты и менеджеры по логистике (по
61%). Также в этом списке врачи, учителя, менеджеры по маркетингу, прорабы,
экономисты.
Реже всего дружат с коллегами юристы и программисты (40 и
37% соответственно). В числе специальностей с редким процентом дружеских связей
охранники, проектировщики, аудиторы, руководители, переводчики.
Опрос по гендерному признаку показал, что чаще дружат на
работе молодые женщины. Например, у 54% опрошенных женщин есть друзья-коллеги,
а у мужчин таких только 46%. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.