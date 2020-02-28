Врачи в Кузбассе сделали пациенту новый язык

Хирурги кемеровского областного онкодиспансера практически с нуля восстановили язык пациента, сообщается в официальном Instagram медучреждения.

Мужчина долгое время не обращал внимания на огромную язву на языке и обратился к врачам, когда появились боли. Ему диагностировали рак языка и дна полости рта в IV стадии с метастазами в лимфоузлы шеи.

«Во время операции мы удалили язык, дно полости рта, боковую клетчатку шеи и пораженные лимфоузлы. Огромный дефект, который образовался после удаления опухоли, был замещен перемещенным на сосудистой ножке кожно-мышечным лоскутом, взятым с груди пациента», — прокомментировал заведующий отделением «Опухолей головы и шеи» ГБУЗ КО ОКОД Илья Васильченко.

Как отмечают врачи, ранее пациента с такой запущенной стадией болезни ждало удаление органов с частью нижней челюсти, что приводило к инвалидности.