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Врачи в Кузбассе сделали пациенту новый язык

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Хирурги кемеровского областного онкодиспансера практически с нуля восстановили язык пациента, сообщается в официальном Instagram медучреждения.

Мужчина долгое время не обращал внимания на огромную язву на языке и обратился к врачам, когда появились боли. Ему диагностировали рак языка и дна полости рта в IV стадии с метастазами в лимфоузлы шеи.

«Во время операции мы удалили язык, дно полости рта, боковую клетчатку шеи и пораженные лимфоузлы. Огромный дефект, который образовался после удаления опухоли, был замещен перемещенным на сосудистой ножке кожно-мышечным лоскутом, взятым с груди пациента», — прокомментировал заведующий отделением «Опухолей головы и шеи» ГБУЗ КО ОКОД Илья Васильченко.

Как отмечают врачи, ранее пациента с такой запущенной стадией болезни ждало удаление органов с частью нижней челюсти, что приводило к инвалидности.

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