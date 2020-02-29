Стартует шоу «Холостяк»: кто претендует на сердце стоматолога?

Бывшие участницы реалити-шоу, модели, актрисы и обычные девушки будут сражаться за сердце известного доктора Антона Криворотова в новом сезоне «Холостяка».

В первой серии шоу «Холостяк» зрители традиционно познакомятся с девушками, которые пришли на проект, чтобы очаровать состоятельного мужчину или просто встретить любовь. Впервые в роли холостяка выступит не шоумен, а человек вполне обычной профессии — стоматолог.

«Я считаю практически идеальными условия "Холостяка": комфортный климат страны, где проходят съемки, два месяца полной концентрации на проекте, без отвлечения на дела, и 25 девушек, которые прошли кастинг с учетом твоих пожеланий и предпочтений», — прокомментировал Криворотов свои ожидания от шоу.

«Бывшие» Батрутдинова

Алина Чусь. Девушка участвовала в третьем сезоне шоу «Холостяк», героем которого был резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Победить на предыдущем проекте она не сумела, а целью участия в новом сезоне назвала желание приключений и красивой истории любви. 26-летняя девушка работает ди-джеем, боится пауков, а своим недостатком считает привычку нецензурно выражаться.

Олеся Романо. 28-летняя модель прославилась на проекте «План Б», где также боролась за сердце Батрутдинова. В шоу девушку отправили домой в шаге от финала. Зрителям она запомнилась, как особа, не стесняющаяся выражать свои эмоции — девушка одна из первых поцеловалась с Батрутдиновым, чаще проявляла инициативу к близости. На новом шоу она хочет найти вторую половину.

Модели

Лиза Адаменко. 20-летняя модель пришла на шоу ради эксперимента. «А почему бы и нет? Чем черт не шутит», — сказала она, обосновывая свою цель в проекте. Идеалом мужчины она считает Брэда Питта, а среди своих вредных привычек выделяет курение и еду.

Анастасия Ковалева. 24-летняя участница любит путешествовать и ничего не боится. Ковалева считает, что «Холостяк» — отличное место встретить достойного себе мужчину. Рядом с собой она хочет видеть умного, заботливого и воспитанного жениха. Считает своим недостатком лень.

Алиша Азаматова. Девушка работает моделью бикини. 29-летняя участница призналась, что на шоу пришла, потому что готова влюбиться. При своем достаточно зрелом возрасте она еще толком не определилась с типажом идеального мужчины, считая, что ее может привлечь гармония и харизма человека.

Алина Ларина. 25-летняя участница боится открытого моря и замкнутого пространства. Верит, что участие в «Холостяке» — это судьба. Идеалом мужчины считает Андрея Миронова в роли Остапа Бендера.

Работяги

Полина Ануфриева (архитектор). 24-летняя девушка пришла на шоу за опытным, умным, внимательным мужчиной. Считает, что готова к отношениям. Участница давно наблюдает за проектом, поэтому решила поискать мужа на телешоу.

Чума Вечеринки (историк моды). 25-летняя девушка с необычным именем явно станет темной лошадкой проекта. Она пришла на проект, так как считает, что шоу поможет ей стать более уверенной в отношениях с противоположным полом. Вечеринка боится пьяных мужчин.

Виктория Маснюк (художник). 25-летняя украинка считает, что именно здесь можно встретить того самого единственного. Среди своих недостатков называет лень, а ее главная фобия — боязнь темноты.

Саша Тера (продюсер). 25-летняя девушка всегда мечтала попасть на «Холостяка» и встретить свой идеал мужчины. Идеалом она считает миллиардера, разработчика и основателя поисковой системы Google Сергея Брина.

Эмилия Вишневская (предприниматель). 33-летняя москвичка явно обеспеченая особа, поэтому на шоу она мечтает найти достойного мужчину. Своим идеалом считает дедушку, который был капитаном первого ранга и служил в разведке.

Катерина Федоренко (PR-менеджер). 24-летняя девушка не стала называть причину участия в реалити-шоу. Судя по резюме, это очень сдержанная и интеллигентная девушка. Она окончила Венский университет искусств и занимается рекламой. Вредных привычек не имеет, фобий тоже нет.

Заки Мусин (визажист). 27-летняя девушка считает своим недостатком алкоголь. Пришла на «Холостяка» из-за уверенности, что своего человека можно встретить где угодно. Идеальным мужчиной считает Рэя Донована — главного героя одноименного сериала.

Дарья Хаиметова (биохимик). 24-летняя девушка увлекается прогулками по кладбищам и игрой в приставку. Участвует в «Холостяке» ради нового и интересного опыта. Идеальным мужчиной считает высокого, красивого умного блондина. Кстати, холостяк немного лысый и рыжий.

Карина Фомбо (водитель такси). Девушке 31 год, она пришла на шоу, чтобы узнать, что значит влюбиться. Кроме работы таксистом занимается написанием сценариев и съемкой вайнов.

Барбара Соланс (переводчик). 26-летняя кубинка пришла искать мужа на телешоу, потому что ее пригласили на съемки. Кроме этого она верит, что такое событие в ее жизни не случайно. Кубинка боится высоты, изучает иностранные языки и моду.

Сапият Ахмедова (врач интегративной медицины). «Это интересно и захватывающе! Когда хочешь "мужа" (отношений) — идешь на телешоу», — сказала она об участии в шоу. 26-летняя участница «Холостяка» боится резких звуков и серьезно увлекается медициной, что может стать точкой соприкосновения с главным героем-стоматологом.

Арина Макарова (журналист). 25-летняя участница пришла на проект для эксперимента и нового опыта. Хочет найти обаятельного, остроумного и сексуального мужчину, кроме основной работы занимается вокалом и танцами.

София Линда Чи (мастер-гармонизатор). 31-летняя участница увлекается психологией, йогой и медитацией. Она решила прийти на шоу, потому что ей всегда было интересно поучаствовать в телепроекте. Своим идеалом мужчины считает миллиардера Михаила Прохорова.

Александра Зотова (инженер). Девушке 24 года, она пришла на «Холостяка», так как считает, что искать мужа на телепроекте — дело случая. Идеалом мужчины назвала Эраста Фандорина — воспитанного, образованного, благородного и честного.

Полина Гренц (актриса). Гренц прославилась благодаря главной роли в сериале «Физрук» на ТНТ. 25-летняя девушка оправдывает свое участие в шоу «подсказкой Вселенной». Она надеется, что холостяк захватит ее сердце и душу.

Безработные

Бейси Кекана. 23-летняя представительница ЮАР еще студентка. Она получает образование по специальности терапия. Пришла на реалити-шоу, потому что мечтает о красивых отношениях.

Милана Тюльпанова. 26-летнюю девушку многие знают, как бывшую супругу футболиста Александра Кержакова. Тюльпанова основала центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Участница надеется, что с помощью «Холостяка» забудет свое прошлое и сможет построить настоящие отношения.

Екатерина Заворовская. 32-летняя женщина — рантье, она живет на доходы, получаемые с капитала. Считает, что идеальных мужчин не бывает, назвала шоу «Холостяк» одним из вариантов найти своего мужчину.

Валерия Николаева. Одна из самых молодых участниц проекта, девушке 21 год, она студентка, получающая образование по специальности товароведение и экспертиза. Считает, что на шоу судьба сведет ее с будущим молодым человеком.

Шоу «Холостяк» стартует на канале ТНТ 1 марта в 20.30.